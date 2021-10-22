كاف لمصراوي: موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني محسوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن يكون هناك أي نية لتأجيل مباراة الأهلي والحرس الوطني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا المقررة مساء السبت.

وتقدم نادي الحرس الوطني بطلب للاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، بعد ما وصفه بمعاملة سيئة من جانب النادي الأهلي.

وقال مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة: "المباراة ستقام في موعدها ولا يوجد أي نية للتأجيل".

وهاجمت إدارة نادي الحرس الوطني نظيرتها في الأهلي بسبب آلية الاستقبال لدى الوصول للمطار في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، لكن كاف لم يستجب للمطالب التي تقدموا بها.

وأكد النادي الأهلي أيضًا عدم صحة الادعاءات التي قام بها نادي الحرس الوطني، وأن مراقب المباراة قام برفض الشكوى التي تقدم بها الحرس الوطني.

وتقام مباراة الأهلي والحرس الوطني في السادسة من مساء غدا السبت على ستاد الأهلي we السلام.

ويأمل الأهلي في تحقيق أي نتيجة إيجابية أو التعادل بدون أهداف من أجل التأهل لدور المجموعات من البطولة التي يحمل لقب أخر نسختين منها.