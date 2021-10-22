لحظة بلحظة.. الزمالك و توسكر.. تعرف على التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره توسكر الكيني، عند السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب الذي أُقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة و محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.