كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق توسكر في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة و محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي اقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.