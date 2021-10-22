الأهلي يكشف موقف مباراة الحرس الوطني من التأجيل بعد شكوى بطل النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد"

أكد سمير عدلي المدير الإداري لجهاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم صحة مزاعم فريق "الحرس الوطني" بطل النيجر مؤكداً أن تأخر إجراءات خروجهم من مطار القاهرة الدولي يرجع لأخطاء إدارية وطبية خاصة ببطل النيجر

وقال إن الفريق وصل القاهرة في الثانية من صباح اليوم بدون أي شهادات طبية تؤكد حصولهم على التطعيمات الطبية بل والغريب أن بعثة بطل النيجر وصلت وبحوزة 4 لاعبين فقط الشهادات الطبية مقابل 21 لاعب بدون أي شهادات طبية ، الأمر الذي جعل من الصعوبة التدخل لتسهيل أي إجراءات طالما هناك مخالفة طبية وهي قواعد دولية تطبق في كل دول العالم ، وبمجرد وصول الشهادات الطبية من بلادهم صباحاً تم إنهاء كافة الإجراءات ووصولهم لمقر الإقامة.

وكان الإجتماع الفني قد عقد ظهر اليوم وأكد مراقب ومنسق المباراة على عدم أحقية بطل النيجر في الشكوي وطلب الإلتزام بموعد المباراة غداً في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب الاهلي في ستاد السلام ، كما حدد المراقب الرابعة عصراً موعداً لتحرك بطل النيجر من مقر إقامته والرابعة والربع عصراً موعداً لتحرك الأهلي من مقر إقامته.

كان فريق الدرك الرياضي الوطني بطل النيجر قد تقدم صباح اليوم بشكوى ضد الأهلي إلى الأمين العام للإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف طلبوا فيها تأجيل مباراتهم مع الأهلي إلى اليوم التالي الأحد 24 أكتوبر 2021 بدلاً من غدٍ السبت 23 أكتوبر بسبب التعنت على حد وصفهم في الشكوي بالانتظار لاكثر من 9 ساعات بحجة عدم وجود شهادات طبية وعدم حصولهم علي التطعيمات اللازمة قبل دخولهم إلي مصر.