الكفراوي: قررت عدم الترشح لانتخابات الأهلي.. والخطيب طلب عملي في التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، موجها الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم التي وضعته في موقعه الحالي.

وفي بيان رسمي للكفراوي قال :"كنت سعيدا بالعمل مع محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة الحالي، الجميع تعاون بكل حب، ووضعنا مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار".

وأضاف الكفراوي :"قررت ألا أترشح تلبية لطلب الخطيب ولجنة الحكماء، الذين طلبوا مني استثمار خبراتي في التطوير على مستوى النشاط الرياضي ولوائحه، ومساندة الفرق الرياضية، لإسعاد الجماهير".

وأشار الكفراوي إلى أن "الأهلي فوق جميع أبنائه" شعار يتم تطبيقه بالفعل، وأنه حقيقة وواقع وليس مجرد شعارات يتم تداولها على الألسنة دون فعل، مشيرا إلى أنه عندما طُلب منه تنحية رغبته الشخصية لأجل مصلحة النادي لم يتردد في القبول.

وأعلن الكفراوي مساندته لكل أعضاء قائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بقيم ومبادئ النادي الأهلي في كل المواقف.