رسميا.. الحرس الوطني يطلب تأجيل مباراته مع الأهلي وشكوى للكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أرسل نادي الحرس الوطني بطل النيجر، خطابا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يطالب فيه بمعاقبة الأهلي وتأجيل لقاء الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة بسبب ما وصفه بـ"معاملة غير رياضية ولا إنسانية".

وقال نادي الحرس الوطني في خطاب أرسله إلى الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة "الأهلي وسلطات المطار بمجرد الوصول إلى القاهرة استقبلونا بسيارات اسعاف، لتصاحبنا إلى المستشفى في حجر صحي، بدون أي احترام لبروتوكول كاف".

ووصف النادي أن ذلك السلوك الهدف منه احباط الروح المعنوية للفريق وارهاقه بدنيا، بعدما استمر الفريق في المطار لمدة 9 ساعات تمت ما وصفه بـ"ظروف يحط بها الضغوط والإهانة".

وطالب نادي الحرس الوطني بتوقيع عقوبات على ما وصفه بـ"سلوك لا يوصف"، مع تأجيل المباراة من غد السبت إلى اليوم التالي 24 أكتوبر.