بيراميدز يُعلن سلبية المسحة الطبية للاعبيه قبل مباراة عزام التنزاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبي فريقه للتأكد من خلو أجسادهم من فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 قبل مباراة عزام التنزاني.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره التنزاني، عزام عند التاسعة من مساء يوم غد السبت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات إياب دور 32 من الكونفدرالية.

وأكد نادي بيراميدز، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، جاهزية جميع لاعبي فريقه لخوض مباراة عزام التنزاني التي وصفها بـ"الهامة"، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب

خط الهجوم: دودو الجباس