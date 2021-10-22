نتيجة مباراة اليوم بين السد والريان في نهائي كأس أمير قطر نتيجة مباراة السد والريان في نهائي كأس أمير قطر 2021، التي استضافها ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021.

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