نتيجة مباراة اليوم بين الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

الشباب السعودي أمام الاحاد السعودي بالدوري السعودي نتيجة مباراة الاتحاد والشباب في قمة مباريات اليوم الجمعة 22 أكتوبر، لحساب الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان). بدأ اتحاد جدة بتشكيلة مكونة من مارسيلو جروهي – مهند الشنقيطي – أحمد حجازي – حمدان الشمراني – سعود عبد الحميد – كريم الأحمدي – عبد الإله المالكي – فهد المولد – عبد الرحمن العبود – إيجور كورنادو – رومارينيو. أما الشباب فقد بدأ بتشكيلة مكونة من فواز القرني – فواز الصقور – أحمد شراحيلي – إيجور ليشنوفسكي – متعب الحربي – حسين القحطاني – تركي العمار – إيفر بانيجا – هتان باهبري – كارلوس جونيور – أوديون إيجالو.

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