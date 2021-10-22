تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة يوم غد أمام نورويتش سيتي في الدوري الانجليزي..غياب لوكاكو وفيرنر

تعرف على تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة يوم غد أمام نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج، بداية من الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

يدخل توماس توخيل مباراة يوم غد بعد إصابة مهاجمي الفريق روميلو لوكاكو و تيمو فيرنر، ما يعني أن الالماني كاي هافرتز هو الخيار المفضل الوحيد في قلب الهجوم ضد نورويتش سيتي.

ولوي لوكاكو كاحله في مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ضد مالمو، وسط مخاوف من تعرضه لأضرار في الأربطة، فيما يعاني فيرنر من اجهاد في أوتار الركبة، مما يعني أنه يمكن ابتعاد كلاهما لفترات طويلة عن الفريق.

ويقترب كريستيان بوليسيتش من العودة والتعافي من مشكلة الكاحل التي يعاني منها، لكن توماس توخيل يعاني من نقص في الأدوات الهجومية، ما يعني إمكانية رؤية الثنائي حكيم زياش و ماسون ماونت رفقة هافرتز منذ البداية في مباراة يوم غد.

وفي وسط الملعب، لدى تشيلسي الكثير من الخيارات، حيث بدا جورجينيو جاهزاً يوم الأربعاء – سجل ركلتي جزاء – ونزل ساول نيجويز من مقاعد البدلاء بعد بدايته الصعبة منذ انتقاله على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي 2021 من أتلتيكو مدريد.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة يوم غد أمام نورويتش سيتي في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: رايس جيمس، تياجو سيلفا، روديجر، كريستينسن، بن تشيلويل

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي

خط الهجوم: ماسون ماونت، حكيم زياش، كاي هافرتز