موعد مباراة الهلال السوداني وريفرز يونايتد في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني و ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري في مباراة الإياب من دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب السويس الجديد في مصر.

عاد نادي الهلال السوداني بنتيجة إيجابية من ملعب خصمه النيحيري ريفرز، وانتزع تعادلاً مهماً بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب التي اقيمت على ملعب أدوكيي أميسيماكا ستاديوم.

ويدخل الهلال السوداني مباراة الاياب بهدف تحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للدور المقبل رفقة كبار القوم في القارة السمراء، كما أن التعادل السلبي يكفيه للتأهل، بحكم استفادته من تسجيل هدف خارج الأرض.

موعد مباراة الهلال السوداني وريفرز يونايتد في دوري ابطال افريقيا

يحين موعد مباراة الهلال السوداني و ريفرز يونايتد النيجيري يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، وتنطلق المباراة بداية من الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

من المقرر أن ينقل بث مباشر لمباراة الهلال السوداني وريفرز يونايتد النيجيري عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية.