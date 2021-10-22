الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب الاهلي والجزيرة في الدوري الاماراتي ادنوك يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي والجزيرة في الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021.

يستقبل استاد راشد بمدينة دبي قمة من العيار الثقيل بين شباب الاهلي والجزيرة في الجولة السابعة ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك 2021/2022.

وسيتطلع شباب الاهلي إلى فك العقدة أمام الجزيرة على ملعب راشد في مسابقة الدوري الاماراتي، حيث لم يتمكن من الانتصار عليه منذ مباراة الدور الثاني في يوم 28 فبراير 2018، أي منذ 3 سنوات وثمانية أشهر.

وتلقى شباب الاهلي الهزيمة الأولى له في الدوري الاماراتي هذا الموسم في الجولة الماضية أمام الوصل، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس، بعدما فاز 3 مباريات وتعادل في 2.

على الجهة المقابلة، يدخل حامل اللقب نادي «الجزيرة» المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نيل شرف تمثيل الإمارات مرة أخرى في مونديال الأندية الذي تحتضنه أبوظبي للمرة الخامسة.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك وفي رصيده 13 نقطة، ويفصله 4 نقاط عن المتصدر «العين» الذي فاز على الوصل أمس لحساب الجولة الحالية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة شباب الاهلي والجزيرة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الإمارات، وينقل البث المباشر على قناة دبي الرياضية، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية.