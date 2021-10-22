رسميًا | باناثينايكوس يمنح هالاند المصري «بلال مظهر» أول عقد احترافي

أعلن نادي باناثينايكوس عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة 22 أكتوبر، حصول مهاجمه المصري الشاب «بلال مظهر عبد الرحمن» على أول عقد احترافي.

وحصل بلال مظهر عبد الرحمن على مكافأة خاصة من إدارة باناثينايكوس بتحسين راتبه السنوي وتمديد تعاقده حتى يونيو 2024، بفضل الأداء الذي قدمه مع فريق تحت 19 عامًا على صعيد الدوري اليوناني ودوري أبطال أوروبا للشباب خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وقال الموقع الرسمي لنادي باناثينايكوس «نعلن توقيع أول عقد احترافي مع المهاجم المصري بلال مظهر عبد الرحمن حتى صيف 2024».

وأضاف البيان «ولد بلال مظهر عبد الرحمن في مدينة شاتوروه بفرنسا في 21 نوفمبر 2003، وانضم لصفوف أكاديمية باناثينايكوس عام 2019، ولعب في الفترة الماضية مع فريق تحت 19 عامًا، نهنئه على العقد، ونتمنى له الصحة والنجاح مع النادي».

وأكد بلال مظهر عبد الرحمن في تصريحات تلفزيونية بأنه اختار اللعب بقميص منتخب مصر، ويتمنى السير على خطى نجم ليفربول محمد صلاح.

وتابع حديثه مع قناة أون تايم سبورت «لديّ طموح كبير في الفترة المقبلة من أجل إثبات نفسي وتقديم مستويات متميزة توصلني إلى مكانة محمد صلاح».

وسجل بلال مظهر عبد الرحمن – لاعب المقاولون العرب السابق – 7 أهداف في 5 مباريات مع فريق باناثينايكوس للشباب، وشُبه في وسائل الإعلام اليونانية بالنجم النرويجي إيرلينج هالاند.