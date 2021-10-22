الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة الرستاق وبهلاء في الدوري العماني يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة الرستاق وبهلاء في بث مباشر يلا لايف، بختام مباريات اليوم بالجولة الثانية من الدوري العماني عمانتل.

تنطلق مباراة الرستاق وبهلاء في آخر مباريات الجولة الثانية من الدوري العماني اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، على ملعب المجمع الرياضي بالرستاق، في تمام الساعة 16:10 بتوقيت جرينيتش، 18:10 بتوقيت مصر، 19:10 بتوقيت السعودية، 20:10 بتوقيت سلطنة عمان.

تنقل مباراة الرستاق وبهلاء على شاشة القناة الرياضية العمانية، كما تغطيها قناة الحدث الرياضي العمانية، ويغطيها لكم موقع الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة.

انتهت آخر 5 مواجهات بين الفريقين بفوز الرستاق مرة واحدة بنتيجة 2/صفر في الجولة الأولى من الموسم الماضي 2021/2020 والذي ألغي بسبب جائحة فيروس كورونا، بينما فاز بهلاء 1/2 في عام 2019 ضمن مباريات كأس الاتحاد العماني.

ولم يفز بهلاء على الرستاق في الدوري العماني منذ أكتوبر 2017 في منافسات المجموعة الثانية بدوري الدرجة الأولى العماني بنتيجة 1/2.

ويحتل نادي بهلاء المركز السادس في جدول ترتيب الدوري العماني برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على نادي عمان، بينما يحتل الرستاق المركز الثامن برصيد نقطة خطفها من تعادل صعب 2/2 مع الاتحاد.

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