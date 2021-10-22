الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة عمان والنصر في الدوري العماني يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة عمان والنصر في بث مباشر الآن مع يلا لايف، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري العماني عمانتل.

تنطلق مباراة عمان والنصر على ستاد السعادة الرياضي اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت سلطنة عمان.

تُنقل مباراة عمان والنصر على شاشة قناة الحدث الرياضي العمانية والقناة الرياضية العمانية، الناقل الحصري لمباريات دوري عمانتل.

وأُفتتحت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية بمسابقة الدوري العماني بمواجهة بين السويق والاتحاد على ستاد المجمع الرياضي بالرستاق، والذي سيستضيف مباراة ختام هذه الجولة بين الرستاق وبهلاء في وقت لاحق مساء اليوم.

وخسر نادي عمان آخر مباراة جمعته بفريق النصر يوم 7 يناير 2021 بهدف دون رد على ستاد السعادة الرياضي ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري العماني الذي ألغي بسبب تفشي فيروس كورونا في ملاعب كرة القدم العمانية.

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