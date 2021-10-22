تحديد موعد النطق بالحكم في قضية ابتزاز بنزيمة لزميله السابق فالبوينا

قررت المحكمة الإصلاحية في فرساي، تأجيل النطق بالحكم في قضية ابتزاز ماتيو فالبوينا، وأحد أطرافها مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة، إلى وقت لاحق بعد ثلاث أيام من المحاكمة في القضية.

وكان من المقرر النطق بالحكم في القضية صباح اليوم الجمعة في فرساي، إلا أن المحكمة قررت إضافة شهر آخر من أجل مزيد من المشاورات في القضية التي أثرت على مسار المهاحم الفرنسي كريم بنزيمة مع منتخب بلاده، حيث استبعد من قبل المدرب ديدييه ديشامب لقرابة الست سنوات.

وحددت المحكمة تاريخ 24 نوفمبر المقبل، موعدًا لاعلان الحكم و عقوبة كل فرد من المتهمين في قضية الشريط الجنسي، الممتدة منذ 6 سنوات.

ويصادف هذا التاريخ، 5 أيام فقط قبل موعد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حيث يعتبر كريم بنزيمة من بين المرشحين للفوز بالجائزة.

وكان المدعي العام في القضية قد طالب يوم أمس الخميس من قاضي المحكمة، الحكم على الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو.