الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وتوسكر في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الزمالك المصري وتوسكر الكيني في الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021.

يستضيف نادي الزمالك نظيره توسكر على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور الثاني بدوري ابطال افريقيا 2022، وعينه على تحقيق الانتصار أو على الأقل الخروج بالتعادل من أجل حسم تأهله إلى دور المجموعات.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، أحرزه النجم المغربي أشرف بنشرقي، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيايو ناشيونال بالعاصمة الكينية نايروبي يوم السبت الماضي 16 أكتوبر 2021.

ويشارك نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا 2022 كونه بطل مسابقة الدوري المصري 2020/2021، كما هو الحال بالنسبة لفريق توسكر المتوج بلقب الدوري الكيني 2020/2021.

وتعتبر مواجهة الزمالك لفريق توسكر في الدور الثاني هي الأولى له في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم بعدما تم إعفاءه من خوض منافسات الدور التمهيدي.

على الجهة المقابلة، بدأ نادي توسكر دوري ابطال افريقيا من الدور التمهيدي، حيث واجه بطل جيبوتي «أرتا سولار»، تعادل معه (1-1) في الذهاب، قبل أن يخطف بطاقة التأهل في الإياب بالفوز عليه (3-0).

ويتطلع توسكر تحقيق المفاجئة في المشاركة السادسة له بالبطولة، بخطف بطاقة التأهل من أرض الزمالك وخوض منافسات دور 16 لأول مرة في تاريخه، بعدما لعب 3 مرات في دور 32، بينما خرج من الدور التمهيدي في مناسبتين.

ويدير مباراة الزمالك وتوسكر اليوم الحكم الكيني «بايدا دحاني»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الزمالك وتوسكر على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861 رأسي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 6/5.