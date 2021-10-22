شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية لبيراميدز قبل مواجهة عزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت المسحة الطبية التي أجراها فريق نادي بيراميدز قبل مواجهة عزام التنزاني سلبية تمامًا وأكدت جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة المهمة، ويحل عزام التنزاني ضيفًا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب

خط الهجوم: دودو الجباس

وكان نادي بيراميدز أعلن تدشين رابطة لمشجعيه بداية من الموسم المقبل الذي تبدأ أولى مبارياته للنادي الأربعاء القادم 27 أكتوبر أمام نادي مصر للمقاصة على ملعبه باستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي،وهو ما يتماشى مع التفاؤل بالطفرة المتوقعة بإعلان رابطة الأندية المحترفة في ثوبها الجديد برئاسة النائب أحمد دياب، عن عودة الجماهير للحضور في المباريات مع انطلاق الموسم الجديد.

و تم إسناد المهمة لإدارة المباريات بالنادي التي يتولاها وليد مهدي بالتكليف بتسجيل الجماهير الراغبين في حضور مباريات النادي وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول على الفان أي دي من شركة تذكرتي، وكذلك إجراءات حجز تذاكر المباريات، والتواصل المستمر بين النادي ورابطة جماهيره في كل مكان، وتنظيم حضور المباريات وتدريبات فريق الكرة ومشاهدة نجوم النادي والتقاط الصور التذكارية معهم، وغيرها من المفاجآت الكبيرة التي سيتم الإعلان عنها تباعا.