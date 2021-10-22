شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لصرف مقدم عقود لاعبي الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لصرف مقدم عقود لاعبي الفريق عن الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع صرف نسبة المشاركة عن الموسم الماضي، وتقوم إدارة الأهلي حالياً بإعداد الكشوف النهائية للاعبي الفريق بشأن مقدم العقود ونسبة المشاركة خلال الأيام المقبلة.

وصرف الأهلي في سبتمبر الماضي مكافأة فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي، عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة خلال يوليو الماضي في المغرب.

من ناحية أخرى ، يفتقد النادى الأهلى لجهود 9 لاعبين فى مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، هم حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر لعدم القيد الأفريقى ومحمد الشناوى ومحمود متولى وصلاح محسن بسبب الإصابة.