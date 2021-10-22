شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بطل النيجر بالزي التقليدي.. والضيوف يرتدون الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا الذى عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة عن ارتداء الاهلى الزي التقليدي الخاص به.

ومثل الأهلي في الاجتماع الفني كل من سمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريا الفريق، كما حضر مسئولو فريق الحرس الوطني ومراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس المرمى الطاقم الأصفر، فيما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم الفسفوري.

وتم الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكافة الجوانب التنظيمية.

ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر في السادسة مساء غد السبت على استاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال اأفريقيا.

ويختتم الأهلي استعداده اليوم لمواجهة الحرس الوطني، حيث يخوض الفريق مرانه على ملعب التتش، ويعقبه إعلان بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق تمهيدا لخوض المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والحرس الوطني في النيجر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم تأهله إلى دور المجموعات .