شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة توسكر الكينى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع توسكر الكينى فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا بفوز الزمالك بهدف نظيف حمل توقيع أشرف بنشرقي، وضع كتيبة باتريس كارتيرون على أعتاب دور المجموعات.

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى الولاية الثانية منذ يوم 12 مارس الماضى، وحتى الآن، وقاد الفريق فى 20 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، حقق خلالهم الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى مباراة، وسجل معه اللاعبين 38 هدفًا واستقبلت شباك الأبيض معه 15 هدفًا.

فيما قاد الزمالك فى 4 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وهُزم فى مباراة وسجل معه اللاعبين 7 أهداف واستقبل معه هدفين، كما قاد الأبيض فى 3 مباريات بكأس مصر، حقق خلالهم الفوز جميعًا وسجل معه اللاعبين 6 أهداف واستقبل هدفًا.

سبق وأن تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى الفترة من 3 ديسمبر 2019 حتى 15 سبتمبر 2020 أى لمدة 287 يومًا، وشهدت ولايته للأبيض فى 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات أخرى، فيما سجل معه اللاعبين 49 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، وشهدت تحققيه لبطولتى السوبر المصرى والسوبر الأفريقى.

وتوج الفرنسى باتريس كارتيرون، مع الزمالك فى ولايته التدريبية الثانية مع الأبيض، بلقب الدورى الـ 13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، بعدما ساهم مع اللاعبين فى تحقيق حلم الجماهير وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة، حيث تصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا، ليصبح أول مدرب فرنسى يُتوج باللقب مع الزمالك.

بات الفرنسى باتريس كارتيرون أول مدرب فرنسى يتوج بلقب الدورى الممتاز، كما أنه أصبح المدرب الـ 11 المتوج باللقب المحلى من بين مدربى القلعة البيضاء، والمدرب الأجنبى الـ 8 فى تاريخ قلعة ميت عقبة.

ويعد لقب الدورى هو اللقب الثالث للمدرب الفرنسى باتريس كارتيرون مع القلعة البيضاء، بعدما نجح فى تحقيق السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى 3/1، والسوبر المحلى على حساب الأهلى بركلات الترجيح فى ولايته الأولى.