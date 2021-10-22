شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس الدفع بـ وليد سليمان أساسيا في مباراة الأهلي وبطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي بجدية الإستعانة بـ وليد سليمان لاعب الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة الفريق غداً، السبت، أمام الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك وليد سليمان بديلاً في مباراة الذهاب بين الأهلي والحرس الوطني السبت الماضي والتي إنتهت بالتعادل بهدف لمثله حيث حل بديلاً لمحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 67.

ويفتقد النادى الأهلى لجهود 9 لاعبين فى مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، هم حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر لعدم القيد الأفريقى ومحمد الشناوى ومحمود متولى وصلاح محسن بسبب الإصابة.

ورفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى حالة الطوارئ داخل أروقة الفريق الأحمر قبل ساعات من المواجهة التي يخوضها المارد الأحمر أمام الحرس الوطنى في إياب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى والمقرر لها السادسة مساء غداً السبت على استاد الأهلى والسلام.