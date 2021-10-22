شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب نجوم الأهلى بتجنب المفاجآت الحزينة بدوري الأبطال أمام بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق النادى الأهلي، اجتماعاً مع لاعبيه لتحفيزهم على عبور موقعة الحرس الوطنى المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، لتجنب المفاجأت الحزينة في دوري الأبطال الأفريقى أمام الفرق المغمورة، لاسيما بعد انتهاء لقاب الذهاب فى نيامى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ،مشدداً على رفضه التام تكرار سيناريو الاستهتار الذى حدث من بعض اللاعبين في لقاء الذهاب، مشدداً على ضرورة تحقيق فوز كبير يهدأ من ثورة الغضب الجماهيرية التي تحاوط الفريق لاسيما قبل إنطلاق مسابقة الدوري بالمواجهة المرتقبة مع الاسماعيلى في الجولة الإفتتاحية.

فى سياق آخر يمثل اليوم الجمعة، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق، المارد الأحمر فى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الحرس الوطنى بطل النيجر المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات إيابدور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى، ويشارك فى الاجتماع الفنى مسئولو بطل النيجر ووفد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الذى يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كل الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زى الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

ويختتم فريق الكرة بالأهلى استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فريق الحرس الوطني وهو المران الذي سيضع خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني الرتوش الأخيرة بشأن خطة مباراة الغد واللاعبين المختارين للمشاركة في هذه المواجهة.