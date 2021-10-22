شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وتوسكر الكيني فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور نادي الزمالك مباراة الفريق أمام توسكر الكيني ببطولة أفريقيا مساء اليوم الجمعة، بعدما وضع الأبيض قدما في دور المجموعات عقب الفوز في لقاء الذهاب قبل أسبوع تقريبا.

في التقرير التالي، نرصد أهم المعلومات الخاصة بمباراة الزمالك وبطل كينيا وإلى التفاصيل: س: ما هو ملعب وموعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني؟ ج: يلتقي الزمالك مع نظيره توسكر الكيني في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا. س: ما هي نتيجة مباراة الزمالك؟ س: ما هي نتيجة مباراة الزمالك؟ ج:الزمالك فاز في لقاء الذهاب بكينيا بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي.

س: كيف تأهل الزمالك لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟

ج: تأهل الزمالك إلى هذه النسخة من البطولة باعتباره بطل الدوري المصري 2020-2021، بينما تأهل توسكر الكيني إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي 3-0، في إياب الدور التمهيدي من البطولة، مستغلًا تعادله 1-1 في مباراة الذهاب.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة اليوم؟

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة الليلة ، بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع محمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح وحمزة المثلوثى، فى الوسط.. طارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، وفى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.