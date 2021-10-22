شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يبدأ رحلة مصالحة الشباك فى الأهلي بتدريبات خاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد شريف مهاجم الأهلى تدريبات منفردة فى التجمع الخامس من أجل بدء رحلة مصالحة الشباك تحت إشراف المدرب أحمد جميل، فلقد عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى جلسة مع مهاجمه محمد شريف على هامش التدريبات لتحفيز اللاعب على إستعادة فورمته التهديفية في المباريات المقبلة مع المارد الأحمر حيث حرص موسيمانى على التأكيد على اللاعب بضرورة الابتعاد عن القلق والتوتر أمام شباك المنافسين مشدداً على أن أي مهاجم معرض لسوء توفيق مؤكداً له أنه يثق في قدراته وإمكانياته مطالباً اللاعب بغلق صفحة الاستبعاد من المنتخب والتركيز فقط على استعادة فورمته الفنية والبدنية والعودة لهز شباك المنافسين لانه السبيل الوحيد لإستعادة موقعه بتشكيل الفراعنة، مشددًا على أنه رغم إهدار فرص سهلة بالمباريات الأخيرة إلا أن أهداف اللاعب كانت سببًا مباشرًا فى فوز الأهلى بالعديد من المباريات ونجاحه فى تحقيق رقم قياسى بالتتويج بلقب هداف الدوري برصيد 21 هدفًاً إنجازًا يتطلب منه أن يتمسك بالاصرار والعزيمة ليستعيد مستواه ويرد على كل منتقديه.

ومن جانبه وعد محمد شريف مدربه الجنوب أفريقى أن يرد على كل الانتقادات فى أرض الملعب بأهدافه ويغلق صفحة الاستبعاد من المنتخب للتركيز فى المرحلة المقبلة مع الاهلى لمصالحة الجماهير الغاضبة من خسارة بطولتين على التوالى.

يسعى محمد شريف مهاجم الاهلى لكسر حالة العقم التهديفى التى لازمته مع المارد الاحمر بالفترة الأخيرة ، حيث كانت أخر أهداف محمد شريف مع الاهلى فى شباك أسوان بالجولة الاخيرة من مسابقة الدوري الماضية والتى أقيمت فى 27 أغسطس الماضى وانتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف سجلهم محمد شريف وصلاح محسن ، ولعب شريف بعد هذه المباراة ثلاثة مباريات الاولى كانت أمام الطلائع بالسوبر المحلى والثانية أمام انبى بكأس مصر والثالثة أمام الحرس الوطنى بذهاب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى ولم يسجل فى أياً منهم .

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب 63 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 3670 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل 31 هدف وصنع 9 أهداف أخرى ،وتوج مع المارد الاحمر ببطولة الدوري مرتين ودوري الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة والسوبر المحلى مرة بجانب برونزية كأس العالم للأندية كما توج بلقب هداف بطولة الدوري الممتاز فى نسختها الاخيرة برصيد 21 هدفاً فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

ولعب محمد شريف مع منتخب مصر 6 مباريات "5 مواجهات رسمية وواحدة ودية" ونجح فى تسجيل 4 أهداف جاءت كالتالى، هدف فى جزر القمر وهدف فى توجو ضمن التصفيات المؤهلة لأم أفريقيا، بالإضافة إلى هدفين فى ليبيريا "وديا"، وصنع هدف "فى مباراة توجو".

كما نجح محمد شريف فى إثبات أنه هداف من نوع فريد ، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحدا من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفا للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة.



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (1)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (2)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (3)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (4)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (5)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (6)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (7)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (8)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (9)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (10)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (11)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (12)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (13)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (14)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (15)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (16)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (17)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (18)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (19)



محمد شريف مهاجم النادى الأهلى (20)