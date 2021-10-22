شكرا لقرائتكم خبر عن مران المستبعدين فى الزمالك.. تدريبات تأهيلية وبدنية وسباق سرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من مواجهة توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية خلال مران اليوم الجمعة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق برنامجا تدريبيا للاعبين المستبعدين من لقاء توسكر الكيني استعدادا لمواجهات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد مران الزمالك أداء اللاعبين لتدريبات بدنية قوية وبعدها سباق سرعات، وظهر لاعبو الفريق بمستوى بدني قوي استعدادا للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق عقب مواجهة توسكر الكيني في دوري الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

شهد مران المستبعدين من مواجهة توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، غياب الثنائي السيد عطية ومحمد نديم حارسا فريق الشباب بالزمالك عن التدريبات.

يأتي ذلك بسبب انضمام الثنائي لتدريبات فريق 2001 والذي يستعد لمواجهة البنك الأهلي غدا ببطولة الجمهورية.