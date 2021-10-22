شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين رفيق ووجيه بكير يتقدمان بطعن على استبعادهما من انتخابات المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الثنائي نرمين رفيق ووجيه بكير بطعن إلى اتحاد المصارعة على قرار استبعادهما من الترشح فى انتخابات الاتحاد والمقرر لها 13 نوفمبر المقبل.

وكان الثنائي قد تقدما بأوراق ترشحهما على منصب امين الصندوق الا انه تم استبعادهما.

وجاء قرار الاستبعاد بناء المذكرة التى أرسلتها اللجنة الأوليمبية لإتحاد المصارعة، والتى أدانت الثنائى بعد التحقيقات التى اجراها ا المستشار رئيس لجنة التحقيق بلجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الاولمبية المصرية والذي أنتهى فيها إلى إيقافهما لمدة ستة أشهر عن ممارسة أى نشاط لسوء السلوك ، وافتقادهما لأحد شروط الترشيح .

وأعلن اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار كشف بأسماء المرشحين للانتخابات الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم شروط الترشح دون أى نواقص فى الأوراق التى تم تقديمها.

وجاء إعلان الكشف بعد أن عقد مجلس الإدارة اجتماعا لدراسة ومراجعة اوراق المرشحين وتم الانتهاء الى قائمة الأسماء التالية من اصل 25 مرشح فى كل المناصب ، القائمة تضم كل من، هانى علام وعصام نوار على الرئاسة، و محمد محمود و علاء الدين فتحى على نائب الرئيس ، و محمود السيد و محمود عكاشة بمنصب السكرتير، وفى امانة الصندوق نبيل حسنى الشوربجى.

وفى مقاعد العضوية جاءت قائمة المنطبق عليهم الشروط جمال عبد العظيم، السيد جمعة ، محمد صلاح عبد العزيز، محمد عادل عبد السلام ، ابراهيم عادل مصطفى، نادية عنتر ، أشرف حافظ، محمد السبع، أحمد عمارة ، محمد محمود عبد العزيز، و عبير عبد الوهاب.