شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبى يكشف مصير مشاركة بيرسي تاو مع الأهلي فى إنطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي تقريراً من معاونيه يؤكد جاهزية الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق للمشاركة في إنطلاقة الفريق ببطولة الدوري المصري أمام الأسماعيلي الأربعاء المقبل.

وعانى بيرسي تاو من إصابة حرمته من الظهور في التدريبات الأخيرة كما غاب عن مباراتي طلائع الجيش بالسوبر المصري وإنبي بكأس مصر بسبب هذه الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

وأكد التقرير أن بيرسي تاو بات جاهزاً للمشاركة في المباريات رسمية بعدما اثبتت القياسات البدنية التى خضع لها الفترة الماضية أنها سليم تماماً وجاهز للمشارمة مع الأهلي

ويعد بيرسى تاو، أغلى لاعب هذا الموسم فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى تعاقد معه المارد الأحمر قادما من نادى برايتون الإنجليزى فى الانتقالات الصيفية الماضية.

وتبلغ قيمة الجنوب أفريقى 3 ملايين يورو حسب ما جاء فى موقع "ترانسيفير ماركت"، والذى من المؤكد قيده فى قائمة الأهلى الأفريقى فى الدور القادم من البطولة حال تأهل الأهلى إلى دور الـ16 بعدما تعادل 1/1 مع الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 ويتبقى مواجهة الإياب التى تميل إلى حامل اللقب للعبور لدور المجموعات.