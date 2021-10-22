كلوب يعلق على مقارنة صلاح ورونالدو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، مقارنة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد قبل موقعة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي للمباراة عن مقارنة محمد صلاح وكريستيانو رونالدو: "لم أفكر في ذلك من قبل، لماذا يجب أن نقارن بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو؟ كلاهما لاعبان من الطراز العالمي".

وأضاف: "قدم رونالدو اليسرى ليست بهذا السوء ولكن مو صلاح ربما يكون أفضل".

وتابع: "قدم رونالدو اليسرى ليست بهذا السوء ولكن صلاح ربما يكون أفضل، كريستيانو ربما يكون أفضل في الهواء وقدمه اليمنى"، قبل أن يكمل ضاحكا: "هذا كل ما في الأمر".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "من حيث السرعة كلاهما سريع، وكلاهما يعشقان تسجيل الأهداف، لست مهتما بالمقارنة، آسف".

يذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي بريميرليج برصيد سبعة أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.