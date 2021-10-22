رسميا.. الإسماعيلى يعلن رفض إذاعة مباراته أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن النادي الإسماعيلي رفض إذاعة مباراته أمام الأهلي في افتتاح مبارياته بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2021/2022.

ومن المقرر أن يستضيف الإسماعيلي نظيره الأهلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى للدوري.

وأصدر الإسماعيلي بيانا رسميا أكد فيه أن مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان اتخذر قرارا بمنع بث مباراة الفريق أمام الأهلي على الهواء مباشرة.

وأضاف أن القرار جاء لعدم سداد الشركة الراعية "برزنتيشن" مستحقات النادي المالية المتأخرة، والمقدرة بنحو 44 مليونا ونصف المليون جنيه.

كما قرر مجلس إدارة الإسماعيلي عدم دخول أية مواد إعلانية لمضمار ملعب برج العرب مع إخطار جميع الجهات المعنية، وذلك لحين سداد المبلغ بشكل كامل من أجل الحفاظ على حقوق النادي.