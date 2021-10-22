"الملك بجوار الأساطير" .. كيف صنع متحف مدام توسو نسخة طبق الأصل من صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف متحف توسو المتواجد في العاصمة الإنجليزية "لندن" النقاب عن تمثال محمد صلاح نجم فريق ليفربول ليصبح الملك المصري أول لاعب عربي في التاريخ يدخل تمثاله بجوار الأساطير في هذا المتحف .

متحف شمع مدام توسو يعد من أشهر متاحف الشمع في العالم يوجد مقره الرئيسي في لندن وله فروع في دول أخرى وسمي هذا المتحف نسبةً إلى توسو مؤسستهُ .

وعلق صلاح أثناء تقديم تمثاله "لم أستطع تصديق ذلك عندما وقفت إلى جانب شبيهي، كان الأمر أشبه بالنظر إلى انعكاسي في المرآة"

ويستخدم متحف مدام توسو تقنيات معقدة جداً أشبه بعملية استنساخ بحسب موقع "سي نت" المتخصص في المراجعات الفنية .

ويستغرق صنع شخصية داخل متحف مدام توسو حوالي أربعة أشهر ، ويتطلب فريقًا من حوالي 20 فنانًا ماهرًا ، ويكلف 150 ألف جنيه إسترليني ،

وخضع محمد صلاح لقياسات فناني متحف الشمع في يناير 2020 وهو ما أعلنه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

الخطوة الأولى في صنع تمثال للشخصية هي الحصول على إذن ثم يلتقي بفريق العمل لمناقشة وإطلاع الشخصية على كيفية العمل وقد رفض بعض المشاهير أن يتم تخليدهم ولمسهم من قبل السياح بعد وفاتهم.

وتعتمد العملية الأساسية لصنع تماثيل الشمع في كلياً على جلوس الشخصية وقياسها نحو 200 قياساً بأدوات محمولة باليد. ثم يتم التقاط الصور من كل زاوية للتأكد من أن تصويرها دقيق بنسبة 100٪.

ويهتم الفنانون بأدق التفاصيل سواء الأعين أو الأسنان المصنوعة من مادة "الأكريليك" حتى العروق والنمش فيما تصنع الرؤوس من خليط شمع العسل صنع في اليابان أما الأجسام فمصنوعة من الألياف الزجاجية.