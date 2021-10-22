حسام غالي يترشح في انتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:
تقدم حسام غالي، نجم الأهلي السابق، بأوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن في الدورة الانتخابية الجديدة للقلعة الحمراء 2021-2025.
وكشف مصدر لمصراوي أن غالي سيتواجد في الانتخابات ضمن قائمة محمود الخطيب.
ومن المقرر أن يتم غلق باب تلقي طلبات المرشحين في السابعة من مساء اليوم، على أن تجرى الانتخابات أحد يومي 25 و 26 نوفمبر.
ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.