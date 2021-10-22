تعرف على قائمة محمود الخطيب لانتخابات الأهلي القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالحكيم طه:

أكتملت قائمة محمود الخطيب رئيس الأهلي للانتخابات القادمة بعد تقديم أوراق ترشحهم قبل غلق الباب في السابعة من مساء اليوم الجمعة .

وجاءت أبرز المفاجآت ضم حسام غالي في القائمة للمقاعد المخصصة للعضوية فوق السن فيما خرج خالد الدرندلي من القائمة وصعد خالد مرتجي بدلاً منه ليترشح على منصب أمين الصندوق.

وتواجد الثنائي مهند مجدي ومحمد سراج الدين بعد تخطيهما سن الـ 35 لينافسا على مقاعد العضوية فوق السن.

وخرج من قائمة الخطيب - بخلاف الدرندلي - رانيا علوني وجوهر نبيل وإبراهيم الكفراوي فيما دخل للمرة الأولي محمد شوفي للعضوية فوق السن ومي عاطف تحت السن بالإضافة إلى عضو المجلس السابق محمد الغزاوي.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.

وجاءت قائمة الخطيب كالتالي:

الرئيس

محمود الخطيب

نائب الرئيس

العامري فاروق

أمين الصندوق

خالد مرتجي

أعضاء فوق السن

حسام غالي

محمد الغزاوي

محمد الدماطي

مهند مجدي

طارق قنديل

محمد شوقي

محمد سراج

أعضاء تحت السن

محمد جمال الجارحي

مي عاطف