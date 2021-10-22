الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاتحاد والشباب في الجولة التاسعة ببطولة الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021.

يستقبل نادي الاتحاد نظيره الشباب في قمة نارية بالجولة التاسعة في الدوري السعودي للمحترفين، إذ يطمح الأول إلى تعديل المسار، بينما يأمل الثاني مواصلة الانتصارات.

وفشل نادي الاتحاد في تحقيق الانتصار على ملاحقه المباشر على صدارة ترتيب الدوري السعودي نادي «ضمك»، وتعادل معه بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثاني «ضمك»، و4 نقاط عن الثالث «الفيحاء»، و5 نقاط عن الرابع «النصر» الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وجمع العميد نقاطه من 5 انتصارات، وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة في مناسبة واحدة كانت في الجولة الأولى أمام الفيحاء، وسجل لاعبوه 18 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واهتزت شباكه 6 مرات كثاني أقوى خط دفاع بعد الفتح.

على الجهة المقابلة، استفاق نادي الشباب ونجح في تحقيق انتصارين متتاليين على حساب الفيحاء والباطن على الترتيب، بعدما كان في جعبته انتصار وحيد بعد مرور 6 جولات، وتعادل 3 مرات، بينما خسر في مناسبتين.

ويتواجد الشباب في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 وفي رصيده 12 نقطة من 8 مباريات، متساويًا مع صاحب المركز الخامس «الفتح».

يذكر أن الشباب فشل في تحقيق الانتصار على الاتحاد في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات، أما في الدوري السعودي للمحترفين تواجه الفريقين في 26 لقاء، فاز العميد 10 مرات، مقابل 8 لليوث البيضاء، كما سيطر التعادل على 8 مناسبات.

ويدير مباراة الاتحاد والشباب اليوم، الحكم السعودي «فيصل البلوي»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاتحاد والشباب على قناة Ssc1 SD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي «فهد الدريبي».