تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب في الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة اليوم

الشباب السعودي أمام الاحاد السعودي بالدوري السعودي

تعرف على تاريخ مواجهات الاتحاد و الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، قبل مباراة اليوم في قمة مباريات الجولة 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر إقامتها على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بداية من الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

إلتقى الاتحاد وضيفه الشباب في 26 مباراة سابقة ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكان التفوق فيها نسبياً للنمور على حساب الليوث.

وفاز الاتحاد في 10 مباريات في مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008/2009، فيما حقق الشباب الفوز في 8 مباريات وانتهت 8 مباريات اخرى بالتعادل بين الطرفين.

وبالنظر إلى آخر 5 مواجهات بين الفريقين بمختلف المسابقات، يعود التفوق أيضاً لنادي اتحاد جدة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، وانتهت مبارتين بالتعادل، فيما فشل نادي الشباب في تحقيق أي فوز.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة اليوم، برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات، بينما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 12 نقطة جمعها من 8 مباريات.