الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة السد والريان في نهائي كأس أمير قطر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السد والريان في نهائي كأس أمير قطر، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021.

يستقبل استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة نهائي كأس أمير قطر 2021 بين حامل اللقب والبطل القياسي للمسابقة نادي «السد» ونظيره صاحب الـ6 ألقاب فريق «الريان».

بدأ نادي السد مشواره في كأس أمير قطر 2021 من دور 16 بمواجهة معيذر واكتسحه بسباعية نظيفة، بينما فاز نادي الريان على المرخية في نفس الدور بهدفٍ دون رد.

وفي دور ربع النهائي واجه الريان فريق الخريطيات ونجح في تجاوزه بهدفين نظيفين، في حين اصطدم السد بنظيره الغرافة وتفوق عليه بخماسية نظيفة.

والتقى السد بفريق العربي في نصف النهائي وفاز عليه بثلاثية نظيفة، في المقابل نجح الريان في الاطاحة بنادي الدحيل بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، ليصطدم الفريقين في المباراة النهائية.

وسيسعى نادي السد بقيادة المدرب الإسباني الشاب «تشافي هيرنانديز» إلى تحقيق اللقب الثاني على التوالي والـ18 في تاريخه لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه نادي «العربي» الذي حقق الكأس 8 مرات.

على الجهة المقابلة، يأمل المدرب الفرنسي المخضرم «لوران بلان» قيادة الريان نحو تحقيق اللقب السابع في تاريخه، والغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 حين فاز في النهائي على نادي السد بهدفين مقابل هدف واحد.

الجدير بالذكر أن لوران بلان فشل في تحقيق الانتصار على نادي السد منذ توليه مهمة تدريب الريان في ديسمبر 2020، حيث التقى الفريقين في 4 مناسبات بجميع المسابقات نجح فيها رجال تشافي هيرنانديز في تحقيق الانتصار بنتيجة (1-0) مرتين، و(2-1) مرة واحدة، واخيرًا (4-2).

وتنطلق صافرة بداية مباراة السد والريان في نهائي كأس أمير قطر اليوم في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث المباشر السد والريان على قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق الرياضي القطري «يوسف سيف»، بالإضافة إلى قناة الكأس 1 بصوت المعلق العماني «خليل البلوشي».

كما تذاع على قناة الكأس 2 بصوت المعلق البحريني «خالد الحدي»، وقناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق السعودي «عبد العزيز الزيد»، وقناة عمان الرياضية بصوت المعلق العماني «شبيب الحبسي».