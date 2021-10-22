بادو الزاكي: حارس الأهلي «الشناوي» يُنافس بونو وميندي

محمد الشناوي لاعب نادي الاهلي المصري ومنتخب مصر - صور Reu

كشف حارس مرمى ريال مايوركا ومنتخب المغرب في الثمانينيات «بادو زاكي» عن اعجابه الكبير بمستوى حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري «محمد الشناوي».

وفضل بادو زاكي وضع حارس مرمى الأهلي في نفس مكانة حارس تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي، وحارس إشبيلية، المغربي ياسين بونو، دون تفضيل أحد على الآخر.

وقال بادو زاكي خلال حديث خص به الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية «محمد الشناوي وياسين بونو من أكثر حراس المرمى تألقًا في قارة أفريقيا، وكذلك السنغالي إدوار ميندي الذي يقدم مستوى رائع مع تشيلسي ويُعد واجهة مُشرفة لقارة أفريقيا».

ولم تستقبل شباك تشيلسي أي هدف في 11 مباراة بمنافسات دوري أبطال أوروبا منذ وصول إدوار ميندي من رين الفرنسي، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط في 4 مباريات.

أما محمد الشناوي فلم تهتز شباكه في دوري ابطال افريقيا موسم 2021/2020 في 9 مباريات، وتلقى 6 أهداف فقط في 4 مباريات.

ورغم خسارة لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، حافظ محمد الشناوي على نظافة شباك الاهلي في 12 مباراة، بالاضافة إلى صموده أمام الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي، والاكتفاء بهدفين فقط في كأس العالم للأندية 2020 من حامل اللقب «بايرن ميونخ».