مدرب بوهانج: سنواجه الكثير من الضغوط في مواجهة الهلال في نهائي دوري ابطال اسيا

كيم جي دونج مدرب نادي بوهانج ستيلرز

قال مدرب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي “كيم جي دونج”، أن فريقه سيتعرض لضغوط عندما يواجه الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويلتقي الهلال السعودي مع بوهانج يوم 23 نوفمبر في الرياض في نهائي دوري أبطال آسيا، ويرى المدير الفني الكوري الجنوبي، أن هذه فرصة طال انتظارها بعد التأهل للمباراة النهائية.

وأزاح فريق كيم حامل اللقب والمنافس المحلي في كوريا الجنوبية “أولسان هيونداي” في نصف النهائي بركلات الترجيح يوم الأربعاء، ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ 2009.

من خلال تأهل بوهانج، ستتاح الفرصة لكيم للعب دور أكبر في نهائي المسابقة، بعد 12 عامًا من استبعاده من التشكيلة الأساسية التي هزمت الاتحاد السعودي في نهائي طوكيو.

وقال كيم، الذي قضى معظم مسيرته الكروية في بوهانج قبل تقاعده في 2011 ثم درب الفريق بعد ثماني سنوات: “عندما كنت لاعباً، كان لدي قدر كبير من الخبرة وشرف كبير أن أكون بطلاً لآسيا. لكنني لم ألعب النهائي، لأنني لم ألعب في 2009 والآن أنا في النهائي كمدرب وأعتقد أنه أكثر متعة وإثارة. ”

وأضاف كيم: “سنذهب إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل كوريا الجنوبية وأنا فخور بذلك”.

وختم بالقول “هناك الكثير من الضغط لأنه ليس من السهل تمثيل بلدك، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النتيجة المرجوة”.

ويتطلع بوهانج إلى تحقيق رقم قياسي في البطولة الآسيوية بالفوز بلقبه الرابع في المسابقة، بعد فوزه ببطولة الأندية الآسيوية عامي 1997 و 1998، قبل أن يفوز بدوري أبطال آسيا عام 2009.

بدوره فاز الهلال باللقب ثلاث مرات أعوام 1991 و 2000 و 2019، كما فاز الموج الأزرق على بوهانج في نهائي قاري سابقاً، عندما إلتقى الفريقان في كأس السوبر الآسيوي 1997، بنتيجة 1/2 في مجموع المباراتين.