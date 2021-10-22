الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة السويق والاتحاد في الدوري العماني عمانتل يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السويق والاتحاد في الجولة الثانية ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021.

يستضيف نادي السويق نظيره الاتحاد على استاد المجمع الرياضي بالرستاق، في مباراة قوية سيسعى فيها الطرفين لتحقيق الانتصار الأول في الدوري العماني عمانتل 2021/2022.

ووقع نادي السويق في فخ التعادل الإيجابي مع مستضيفه صحار في الجولة الأولى بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت على استاد المجمع الشبابي بصحار.

كما تعادل الاتحاد مع ضيفه الرستاق في الجولة الافتتاحية بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي أقيم على استاد السعادة الرياضي.

ويتواجد نادي السويق في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري العماني عمانتل وفي رصيده نقطة واحدة، بينما يقبع الاتحاد في المركز الثامن بنفس الرصيد.

الجدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت السويق والاتحاد كانت في نصف نهائي كأس جلالة السلطان المعظم، وتمكن السويق من تحقيق الانتصار بهدفين نظيفين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السويق والاتحاد اليوم، في تمام الساعة 16:55 بتوقيت سلطنة عمان، 12:55 بتوقيت جرينتش، 14:55 بتوقيت مصر، 15:55 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر السويق والاتحاد على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.

السويق – الاتحاد

استاد المجمع الرياضي بالرستاق

الدوري العماني عمانتل (الجولة 2)

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