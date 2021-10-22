اتليتكو مدريد ينافس ريال مدريد من أجل مهاجم سالزبورج النمساوي

كريم أدييمي لاعب نادي ريد بول سالزبورج ومنتخب ألمانيا - صور Reu

يستعد أتلتيكو مدريد الاسباني، لمنافسة غريمه ريال مدريد على مهاجم ريد بول سالزبورج “كريم أدييمي”، والذي سيجذب الكثير من الاهتمام الصيف المقبل، بعد العروض التي يقدمها مع فريقه النمساوي.

وسجل اللاعب الالماني البالغ من العمر 19 عامًا، 12 هدفًا في 19 مباراة هذا الموسم، وساعد سالزبورج على صدارة مجموعته بعد ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا.

في الأسابيع الأخيرة، ارتبط ريال مدريد بأدييمي، على الرغم من الصلات الواضحة مع كيليان مبابي قبل الصيف المقبل.

لكن، وفي تقرير جديد من صحيفة الآس الإسبانية، دخل أتلتيكو مدريد المعركة من أجل اللاعب الدولي الألماني أدييمي حيث يتطلعون للتخطيط للمستقبل.

ويبلغ لويس سواريز الآن 35 عامًا، وعلى الرغم من استمراره في العطاء مع فريق دييجو سيميوني، فإن المهاجم الأوروجواياني، يقترب من نهاية مسيرته.

تعاقد أتلتيكو مدريد مع ماتيوس كونها الصيف الماضي، وسيوفر العمق الهجومي للفريق، لكن يبدو أن أدييمي يلفت انتباه دييجو سيميوني، وكذلك دوسان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا، الذي يجذب أيضًا اهتمام العديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا.