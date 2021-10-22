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الامارات | كلوب يجيب بصراحة عن الأفضل بين محمد صلاح ورونالدو.. "فارق واحد فقط" (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب بصراحة مطلقة عن الفوارق بين نجمه المصري محمد صلاح والأسطورة البرتغالي مهاجم مانشستر يونايتد قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، الأحد (الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات)، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة التاسعة من الممتاز.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي نقلته الصحف الإنجليزية ومنها "ديلي ميل": "لم أقارن بين رونالدو وصلاح أبدًا، لماذا يجب علينا أن نقارن بينهما، كلاهما لاعبان من الطراز العالمي".

 

وعلى الرغم من ذلك أعطى كلوب رأيه في المقارنة، قائلاً: "بما تكون قدم محمد صلاح اليسرى أفضل، بينما يعد كريستيانو أفضل في الكرات الهوائية والتسديد بالقدم اليمنى".

وأوضح: "صلاح ورونالدو متشابهان فقط في سرعة اللعب والرغبة الكبيرة بالتسجيل دائما في شباك الخصوم".

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن "المتصدر"، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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