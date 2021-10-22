تشافي: أحلم بتدريب برشلونة وإذا تلقيت عرضا سأقيمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

تحدث المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد القطري، على إمكانية تولي تدريب برشلونة وخلافة المدرب الهولندي رونالدو كومان المدير الفني الحالي للنادي الكتالوني.



وقال تشافي: ”طموحي أن أتولى تدريب برشلونة، إنه أمر لم أخفه أبدًا، إنه هدفي وحلمي“.

وأضاف في في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“: ”لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث أم لا، هل سيحتاجونني أم لا، لكن في الوقت الحالي أنا سعيد لتواجدي مع السد وفخور جدًا بذلك“.

وتابع تشافي ”إذا تقدم برشلونة بعرض سأقيمه وبعد ذلك سنحاول اتخاذ القرار، لكن حاليا أنا سعيد جدا هنا مع السد“.

وارتبط تشافي، الذي يبلغ من العمر 41 عاما، بتولي تدريب برشلونة منذ أكثر من عام، حيث سعت إدارة برشلونة السابقة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، لتعيينه لخلافة إرنيستو فالفيردي، لكن مفاوضات الطرفين لم تكلل بالنجاح، حيث تم تعيين كيكي سيتين، وخلفه رونالد كومان.

وازدادت الشكوك حول مستقبل كومان برشلونة بعد تلقي الفريق الخسارة مرتين في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ وبنفيكا بنتيجة 3/0 في كل منهما إلى جانب تعثر نتائج الفريق في الدوري الإسباني.

يشار إلى أن عقد كومان مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقد حقق برشلونة الفوز معه في آخر مباراتين على فالنسيا (3/1) في الدوري الإسباني، وعلى دينامو كييف (1/0) في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر ان يواجه برشلونة منافسه التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، في الكلاسيكو، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفي آخر أربع مباريات بين برشلونة وريال مدريد فاز الأخير ثلاث مرات، في حين تعادلا مرة، وكان آخر فوز برشلونة على ريال مدريد إلى مارس 2019.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة وريال مدريد مجددا في يناير المقبل في السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحصد ريال مدريد 17 نقطة من 8 مباريات في الدوري الإسباني، مقابل 15 نقطة برشلونة من 8 مباريات أيضا، ولكل منهما مباراة مؤجلة في الليغا.

وبعد مباراة الكلاسيكو يلعب برشلونة مع رايو فاليكانو ثم مع دينامو كييف، ثم مع سيلتا فيغو، بينما من المقرر أن يلعب ريال مدريد مع أوساسونا، ثم إلتشي، ثم شاختار دونيتسك الأوكراني.