أزمة كبيرة في الدوري السعودي بسبب حمدي النقاز

الشارقة - اميمة ياسر -

أزمة كبيرة يشهدها الدوري السعودي للمحترفين بعد مشاركة الدولي التونسي حمدي النقاز مع فريقه الجديد أهلي جدة أمام الطائي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، عن تعاقده رسمياً مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حر لنهاية الموسم الكروي الجاري.

ووقع النقاز لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، ولكن لم يتم قيده بسبب العقوبات على القلعة البيضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي حرمت النادي الأبيض من القيد لفترتي انتقالات، مما جعله ينتقل لصفوف الأهلي السعودي.

وقال زين الصادر، نائب رئيس نادي الطائي، في تصريحات صحفية، إن فريقه تقدم باحتجاج رسمي ضد الأهلي، بسبب عدم قانونية مشاركة حمدي النقاز في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

وشارك حمدي النقاز في ثاني مبارياته مع الأهلي أمام الطائي، وحقق فيها الفريق الفوز بنتيجة 2-1.

وأضاف الصادر: "انتقال اللاعب التونسي لم يكن وهو لاعب حر، ومشاركته غير قانونية مع الأهلي، وتقدمنا بإحتجاج رسمي".

وأضاف: "فريقي حصل على وثائق تثبت أن حمدي النقاز انتقل مؤقتا للأهلي من نادي الزمالك، وليس كلاعب حر، وهو ما يعد مخالفاً".

وطالب الطائي في شكواه باحتساب نتيجة مباراته أمام الأهلي بسبب عدم قانونية مشاركة اللاعب التونسي، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ويحتل فريق الطائي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن بـ11 نقطة.