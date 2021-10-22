موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في إياب دور الـ32 الإفريقي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، في السادسة مساء غد السبت، على ملعب "الأهلي وي السلام"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في النيجر قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًّا ١-١، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

ويدخل الأهلي المباراة، وسط غياب 9 لاعبين، وهم حسام حسن، بيرسى تاو، لويس ميكيسوني، كريم فؤاد، عمار حمدي وأحمد عبد القادر، لعدم القيد الأفريقي، بالإضافة إلى الحارس محمد الشناوي، محمود متولي وصلاح محسن بسبب الإصابة.

فيما استعاد المارد الأحمر جهود كلا من محمد مجدي أفشة بعدما غاب عن موقعة الذهاب لحصوله على إذن من الجهاز الفني للاحتفال بعقد قرانه، بينما يعود الثنائي حسين الشحات ومحمود وحيد بعد تعافيهما من الإصابة بشد في العضلة الضامة وجزع في الرباط الداخلي للركبة على الترتيب ومشاركتهما في المران الجماعي للأهلي وتأكد جاهزيتهما للمباراة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمى: على لطفي.

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

في خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وقفشة

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورتس 1، المفتوحة على النايل سات