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هنا جودة تتأهل لدور الـ 16 ببطولة بولندا الدولية لتنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد -  تغلبت هـنـا جـودة لاعبة منتخب  تنس الطاولة على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3/0 ،  فى أولى مباريات بطولة بولندا الدولية المفتوحة لتنس الطاولة بمنافسات الماشرات تحت  15 سنة، ثم فازت على لاعبة فرنسا بنتيجة  3-0 لتنجح فى التأهل إلى منافسات دور الت 16 ببطولة بولندا.

 

وفى منافسات الشابات تحت 19 سنة فازت على لاعبة سنغافورة 3/2 فى أول مباراة ، ثم لاعبة روسيا 3/0

 

وتوجت هنا جودة لاعبة النادى الأهلى ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات، والتي اقيمت بالإسماعيلية، وجاء تتويج هنا بالبطولة بعد الفوز على أميرة يسرى لاعبة المعادى بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية.

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MO Nasa

MO Nasa

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