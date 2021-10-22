شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتأهل لدور الـ 16 ببطولة بولندا الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلبت هـنـا جـودة لاعبة منتخب تنس الطاولة على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3/0 ، فى أولى مباريات بطولة بولندا الدولية المفتوحة لتنس الطاولة بمنافسات الماشرات تحت 15 سنة، ثم فازت على لاعبة فرنسا بنتيجة 3-0 لتنجح فى التأهل إلى منافسات دور الت 16 ببطولة بولندا.

وفى منافسات الشابات تحت 19 سنة فازت على لاعبة سنغافورة 3/2 فى أول مباراة ، ثم لاعبة روسيا 3/0

وتوجت هنا جودة لاعبة النادى الأهلى ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات، والتي اقيمت بالإسماعيلية، وجاء تتويج هنا بالبطولة بعد الفوز على أميرة يسرى لاعبة المعادى بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية.