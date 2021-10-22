شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: كيروش طلب ضم أحمد حمدي لقائمة كأس العرب ومونتريال يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول داخل منتخبنا الوطني، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني كان قد طلب ضم أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس العرب والتي تم الإعلان عنها مؤخراً ولكن لم تنجح محاولاته.

وتابع المصدر، أن إدارة المنتخب تواصلت مع ناديه مونتريال الكندي لبحث إمكانية ضم اللاعب للقائمة إلا أن النادي رفض لاستمرار منافسات بطولة الدوري هناك في نفس توقيت البطولة، كما أنه بطولة غير رسمية وبالتالي فهي غير مدرجة على الأجندة الدولية ومن ثم يحق لناديه رفض انضمامه للمنتخب.

وجاءت قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس العرب كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش) – محمد صبحي (فاركو)، الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) – أيمن أشرف (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – حسين السيد (بيراميدز) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – علي جبر (بيراميدز) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتحي (بيراميدز) – أحمد توفيق (بيراميدز) – محمد هاني (الأهلي)، الوسط: طارق حامد (الزمالك) – مهند لاشين (طلائع الجيش) – حمدي فتحي (الأهلي) – عمرو السولية (الأهلي) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد رفعت (المصري) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – أحمد سمير (طلائع الجيش)، الهجوم: صلاح محسن (الأهلي) – محمد شريف (الأهلي) – حسام حسن (الأهلي).