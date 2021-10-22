المنتخب يفاضل بين الهانى سليمان وجاد لتعويض الشناوى أمام أنجولا والجابون

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بين الثنائى الهانى سليمان حارس مرمى سموحة ومحمود جاد حارس مرمى إنبى، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل بدلا من محمد الشناوى حارس الأهلى الذى سيغيب عن المعسكر المقبل بسبب الاصابة، على أن يتم الحسم بعد انطلاق الدورى ومتابعة الحارسين فى المباريات.

ويخوض منتخب مصر مباراتين مهمتين أمام أنجولا والجابون فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 ، فى نوفمبر المقبل ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 10 نقاط ويأتى منتخب ليبيا فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يضم المنتخب 4 حراس فى المعسكر المقبل هم محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحى، بجانب الهانى سليمان أو محمود جاد.

من ناحية أخرى، أبدى مسئولو منتخب مصر ارتياحهم لتقدم الفراعنة 4 مراكز فى التصنيف الشهرى للفيفا، وأوضح مسئولو المنتخب أن هدفهم هو دخول قائمة الخمسة الكبار أفريقيا قبل قرعة الدور الثانى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكشف مسئولو المنتخب أن الفراعنة يسعون للفوز فى مباراتى أنجولا والجابون المقبلتين على أمل إزاحة نيجيريا والدخول بدلا منها ضمن الخمسة الكبار مع السنغال وتونس والجزائر والمغرب، حيث تحتل نيجيريا المركز الـ36 فى التصنيف حاليا.

وتقدم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم 4 مراكز فى التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لشهر أكتوبر.

وكان المنتخب يحتل المركز الـ48 قبل أن يرتقى 4 مراكز دفعة واحدة ليصل للمركز الـ44 عقب تحقيق الانتصارات فى المواجهات الأخيرة.

وخاض المنتخب الوطنى مباراتين فى شهر أكتوبر أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 حيث حقق الفراعنة الفوز فى المباراتين بنتيجة 1/ 0 و 3/ 0.