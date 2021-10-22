شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. زينة سامح مدربة الباليه المائي: بحب الهضبة وهوايتى الرسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى زينة سامح مدربة الباليه المائي بنادى الصيد والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضا من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ المكرونة بالبشاميل

من نجمك المفضل؟ كريم عبد العزيز

من مطربك المفضل؟ عمرو دياب

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مدربة وفعلا أصبحت مدربة

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟ بكون حريصة جدا فى الشارع وأنا ماشية إن محدش ييجى جنبى وبعمل مسافات كافية فى الحركة، وبمشي مثل الشاويش ومش بشوف المعاكسات أصلا

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ جميلة عوض





بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال طبعا

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟ رياضى أكيد