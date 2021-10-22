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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. زينة سامح مدربة الباليه المائي: بحب الهضبة وهوايتى الرسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى زينة سامح مدربة الباليه المائي بنادى الصيد والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضا من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
الرسم
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة بالبشاميل
كريم عبد العزيز
عمرو دياب
مدربة وفعلا أصبحت مدربة
بكون حريصة جدا فى الشارع وأنا ماشية إن محدش ييجى جنبى وبعمل مسافات كافية فى الحركة، وبمشي مثل الشاويش ومش بشوف المعاكسات أصلا
جميلة عوض
الكاجوال طبعا
رياضى أكيد
هشتغل فى الرياضة