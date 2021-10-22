الامارات | محمد صلاح "يلعب خارج هذا العالم".. رد صاعق على تيري هنري

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح "يلعب خارج هذا العالم".. رد صاعق على تيري هنري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ لاعبون سابقون وخبراء في كرة القدم على تصريحات الأسطورة الفرنسي تيري هنري الذي اعتبر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي "الأفضل في إنجلترا فقط وليس في العالم"، مشددين على أن صلاح أفضل لاعب شاهدوه منذ فترة طويلة ويلعب خارج هذا العالم، في إشارة إلى أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية.

وقال الإنجليزي ألان كينيدي، أسطورة ليفربول لموقع "بي بي سي": "صلاح و الأفضل في العالم في الوقت الحالي بالنسبة لي.. لقد شاهدت هدفه في مرمى مانشستر سيتي، وهدفه أمام أتلتيكو مدريد، أنت لا تعرف كيف تتعامل معه، من الصعب الدفاع ضده حقًا، إنه يسجل أهدافًا رائعة".

وأضاف: "بعد السنوات التي قضاها مو في ليفربول، يُمكن القول الآن أنه أفضل لاعب.. امنحه فرصة في أي مكان، سواء كان ذلك داخل أو خارج الصندوق، سيكون لديه فرصة ليُسجل هدفًا".

وأكمل: "إنه بارع بشكل استثنائي ويتعامل بشكل جيد للغاية بقدمه، لا يُمكنك ترك أي مساحة له لأن سيكون قادرًا على التسجيل كما رأينا هدفه ضد واتفورد".

وسجل صلاح في تسع مباريات متتالية ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يقوم بذلك، وينتهي عقد صلاح مع "الريدز" في يونيو 2023 ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن من أجل تمديد العقد.

من جهته، نصح لاعب تشيلسي السابق كريس سوتون ادارة ليفربول بالحفاظ على خدمات المصري الدولي محمد صلاح، وقال سوتون: "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، متفوقًا على جميع الأسماء.. إنهم لاعبون من الطراز العالمي، ولكن صلاح يلعب خارج هذا العالم في الوقت الحالي، عندما يرى محمد صلاح مدافعي الدوري الإنجليزي، فهو يرى أمامه تلك الأقماع البرتقالية الصغيرة التي تُستخدم في ملعب التدريب، يرقص حولهم ويسجل أهدافًا، كما رأينا ضد مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي، وكما رأينا ضد واتفورد”.

وواصل: "ليس هذا فقط، فهو يفعل كل هذا في أصعب دوري في العالم، والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد من هو الأفضل في العالم، سجل كيليان مبابي على سبيل المثال هدف فوز باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، ولكن الدوري الفرنسي لا يُقارن من حيث الصعوبة، بينما سجل محمد صلاح في سبع من مبارياته الثمانية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم".



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