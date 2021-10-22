ستيفن جيرارد يعلق على إمكانية تدريب نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

علق المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي غلاسكو رينجرز على إمكانية تدريب نيوكاسل يونايتد، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.



وربطت تقارير نيوكاسل بالتعاقد مع عدة مدربين بينهم جيرارد والإيطالي أنطونيو كونتي، والإسباني روبيرتو مارتينيز، علما أن نيوكاسل أعلن رسميا الأربعاء، أن المدرب ستيف بروس ترك منصبه بالتراضي بعد أسبوعين على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني.

وقال جيرارد بعد فوز رينجرز 2/0 على بروندبي في الدوري الأوروبي: ”هل أبدو سعيدًا؟ هل أبدو مستقرًا؟ لا تسألني أسئلة سخيفة بعد ذلك“.

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق ”أعتقد أن ما يحدث في نيوكاسل مثير للاهتمام، لكن من وجهة نظر شخصية، أنا لا أشارك في المضاربة“.

وتولى جيرارد البالغ من العمر 41 عاما تدريب رينجرز ي مايو 2018، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2024.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن جيرارد قاد الفريق في 187 مباراة، حقق خلالها الفوز في 121 مباراة، ونجح جيرارد في قيادة رينجرز للتويج بلقب الدوري الإسكتلندي موسم 2020/2021، ليكسر سيطرة سلتيك التي دامت 9 سنوات.

وفي أول مباراة منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل خسر الفريق أمام توتنهام 2/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نيوكاسل 3 نقاط فقط من 8 مباريات ويقبع في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ومن المقرر أن يلعب نيوكاسل مع كريستال بالاس غدا السبت، ثم يواجه تشيلسي، علما أنه لا يشارك في أي بطولة قارية الموسم الحالي.